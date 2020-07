Ivo Vieira: «Duas equipas à procura dos pontos mas para objetivos diferentes»

Ivo Vieira fez, esta sexta-feira, a antevisão do jogo com o Portimonense, considerando que vai ser um jogo díficil, com ambas as equipas a lutarem pelos pontos: o V. Guimarães com o objetivo de chegar aos lugares europeus, enquanto a formação algarvia procura a permanência no escalão principal.





Estamos conscientes que será um jogo de dificuldade elevada, pelo que o Portimonense tem feito nas últimas jornadas e pelo objetivo que procura alcançar. Com todo o respeito pelo Portimonense, vamos correr atrás do resultado para estarmos mais próximos do nosso principal objetivo. São duas equipas à procura dos pontos, mas para objetivos diferentes. As vitórias trazem confiança às equipas, vamos procurar que o triunfo sobre o V. Setúbal marque um momento de retoma", afirmou."Acredito que a luta vai mesmo até ao fim. Enquanto matematicamente for possível vamos correr atrás do objetivo em que acreditamos. O que se tem verificado é que não há jogos fáceis, constata-se que as equipas que ganhavam mais vezes não o conseguem fazer tantas vezes", disse ainda Ivo Vieira.