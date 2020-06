Ivo Vieira e a aposta nos jovens: «Já potenciámos um que valeu um grande encaixe»

A venda de Tapsoba para o Bayer Leverkusen constituiu a maior venda da história do V. Guimarães e evidenciou uma maior propensão para apostar na juventude. Ora, Ivo Vieira não esconde esse objetivo, apontando que o caminho do Vitória é mesmo por aí.





"Em relação aos jovens, ainda no último jogo lançámos mais um com 19 anos. A ideia do vitória no lançamento de jovens é nítida. Já potenciámos um jovem que trouxe um grande encaixe. O Vitória vai ser sustentado na formação e é nesse espírito que estamos imbuídos. Vamos continuar a potenciar jovens e a ideia é valorizar os jogadores, fazer vendas para o clube estar sustentado financeiramente", apontou.