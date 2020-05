Ivo Vieira e a nova realidade no treino: «Temos de proporcionar a maior confiança possível»

Ivo Vieira abordou os três casos positivos de Covid-19 no plantel do Vitória, assegurando que não se registaram alterações na forma de trabalhar desde que esses casos foram detetados, no último sábado.





"Nada alterou naquilo que é o processo de treino e o comportamento dos atletas e do staff. Houve naturalmente alguma apreensão, não sabíamos quando é que nos ia calhar. Mas há uma confiança extrema naquilo que é desempenho dos jogadores e no trabalho que é realizado com o máximo de segurança", referiu o treinador, explicando os procedimentos tomados para que nada de errado aconteça: "Plantel está dividido em três grupos, há 30 minutos entre cada treino desses grupos, onde o material é desinfetado pela equipa técnica e há uma rega do relvado. Temos de proporcionar a maior confiança possível, a segurança e o conforto aos atletas."Sobre a data para o regresso do futebol em Portugal, Ivo Vieira não quis arriscar um palpite, mas demonstrou confiança de que tal vai acontecer. "Desde que haja segurança, convicção no que se está a fazer, podemos avançar. Estamos a preparar-nos para dar as pessoas o que têm em falta, o jogo, o espetáculo. Todos estamos a fazer um esforço gigante, é duro e condicionante trabalhar nestas condições. Desde que haja segurança, a data, seja qual for, podemos cumprir com o desejo de todos, respeitando sempre a sociedade. Em condições de segurança, a 30 ou mais à frente é indiferente", sublinhou o treinador, em declarações à TVI.