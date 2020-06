Ivo Vieira e a receita para a vitória: «Temos de minorar os erros»

O jogo frente ao Sporting, na retoma da competição, foi uma amostra positiva para Ivo Vieira daquilo que o Vitória pode fazer nesta reta final do campeonato. No entanto, o técnico espera que o grupo consiga fazer uma exibição ainda mais sólida já frente ao Belenenses SAD, reduzindo ao máximo as percentagens de erro.





"Neste momento estamos a preparar e a caminhar para cimentar e aperfeiçoar cada vez mais o retorno à competição, depois deste primeiro jogo em que empatámos contra o sporting, em que a equipa teve um bom desempenho. Já tínhamos abordado que ia ser permanente o erro e foi de ambas as partes. Foram cometidos muitos erros em toda a jornada e não somos uma equipa à parte. Temos tendência a aperfeiçoar esses momentos do jogo. Agora, vamos para jogo com um objetivo único: ganhar o jogo, somar os três pontos, contra uma equipa forte, intensa, bem organizada. Vamos à luta para conseguir o grande objetivo", apontou, lembrando que, com menos erros, vem mais probabilidade de vencer."Quanto menos erros cometermos, mais perto de ganhar estaremos. Mas sabemos que os jogadores e os treinadores erram, somos humanos. Quanto menos o fizermos, mais perto de ganhar vamos estar. Temos de minorar esses erros. Eles vão desaparecer ed forma natural com mais jogos. Cada equipa melhorará a nível físico e táticos", sublinhou.Questionado sobre o facto de, na primeira jornada da retoma, apenas uma equipa do top-7 ter vencido, Ivo Vieira frisou que esse é um sinal da competitividade existente, mas não quis tirar conclusões precipitadas sobre o momento de forma das equipas."Neste momento, não queria de forma prematura estar a avaliar a condição das equipas. Mas aconteceu e mostra competitividade e equilíbrio nos jogos. Isso só vai reforçar que há dificuldade em cada jogo que vamos encarar. Estamos preparados para essa dificuldade dentro do jogo e todos estão a passar pelo mesmo. Não é que os resultados não fossem esperados, mas não eram normais. Aconteceu dos 7 primeiros só ter ganho um e isso só demonstra a competitividade que existe e este período de falta de jogos", referiu.