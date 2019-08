Ivo Vieira e a "cabeça" do presidente do Steaua Bucareste: «Pouco me importa»

Asde Gigi Becali, dono do Steaua Bucareste, sobre a qualidade do V. Guimarães foram, naturalmente, tema na conferência de imprensa que Ivo Vieira deu esta quarta-feira, em antevisão à partida da 2.ª mão do playoff da Liga Europa.Seja como for, o técnico vitoriano não quis dar particular valor ao ataque protagonizado pelo dono da formação romena, que, recorde-se, no final do nulo na Roménia, havia dito que cortaria a cabeça "se o V. Guimarães marcasse um golo"."Quanto às declarações de terceiros importa o que somos e o que fazemos, pouco me importa sobre o que especulam a nível de comportamento. Estamos muito focados naquilo que temos de fazer e para aqueles que temos de dar importância, que são os nossos adeptos", apontou o timoneiro da formação lusa, que garantiu que o foco está na partida de quinta-feira e na passagem à fase de grupos da Liga Europa."Interpretamos o jogo com muita seriedade. A eliminatória está em aberto, mas acreditamos muito no que podemos fazer neste jogo. Não podemos ligar ao momento menos bom do adversário, dá para notar que são completamente diferentes do campeonato para a Liga Europa. Estão a apostar muito nesta competição e nós também vamos apostar tudo com as nossas forças e com o apoio dos adeptos. Vamos procurar fazê-los acreditar que podemos sair em vantagem. Com dedicação, esforço e confiança", referiu.A passagem à próxima etapa da competição irá valer aos cofres vitorianos um encaixe de 2,9 milhões de euros, isto para além da presença numa fase de maior visibilidade. Fatores que, conjugados, levam Ivo Vieira a apontar este como um jogo de extrema importância."Todos sabemos da importância e do momento que se vive perante o jogo que se avizinha. Só um resultado como a vitória nos poderá levar com mais segurança para atingir um grande objetivo. Vamos interpretar dessa forma e de forma equilibrada. Temos que nos concentrar e fazer pela vida. É um momento que nos poderá permitir um futuro mais risonho e vamos lutar pela vitória, porque não conseguimos pensar de outra forma", assumiu, dando a receita para o triunfo."Não vou fugir ao meu padrão e ideia de jogo que é procurar fazer golos. Se porventura sofrermos teremos que correr atrás. É um jogo que não há margem para corrigir o resultado, tem que ser muito bem pensado e preparado. No campeonato é uma maratona, mas nesta competição é praticamente o último jogo. O que queremos é procurar o golo, porque só assim vamos ter êxito nesta eliminatória", concluiu.O duelo entre V. Guimarães e Steaua Bucareste está agendado para esta quinta-feira, pelas 18h30.