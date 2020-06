Ivo Vieira e as mudanças constantes nos arsenalistas: «É como jogar monopólio...»

O Sp. Braga já teve três treinadores ao longo da época, com ideias e formas de jogar diferente, e, no último jogo, Custódio até apresentou dinâmicas diferentes das que usou anteriormente. Com tudo isto, quão mais difícil fica a tarefa de Ivo Vieira em preparar a sua equipa para o dérbi desta quinta-feira? O técnico responde e até faz uma comparação.





"Há uma variabilidade muito grande naquilo que é o jogo do Sp. Braga, ainda no último jogo alterou a forma como se organiza a nível ofensivo. Mas a nossa preparação é sempre a mesma, depois, em campo, temos de nos ajustar, com e sem bola. Vamos encontrar um adversário que apresenta uma alternância grande, mas isso só nos faz crescer enquanto equipa e realça a capacidade do treinador em conseguir desequilíbrios. É como jogar monopólio, quem abordar melhor o jogo e souber tirar dividendos, poderá sair por cima", analisou o treinador dos minhotos, frisando que nenhuma das equipas se encontra na máxima força nesta fase pós-quarentena."Observando de forma bruta, nenhuma das equipas está ao seu nível ou a superar expectativas. Ambas têm capacidade para mais. Acredito que ambas vão querer fazer deste jogo o momento para um ponto de viragem. Vamos querer apresentar qualidade e ganhar. Mas, mais do que jogar bem, importa ganhar. É isso que está realmente em cima da mesa, é um dérbi e tem muito peso em termos de responsabilidade e visibilidade nas duas cidades", referiu Ivo Vieira.