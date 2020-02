Ivo Vieira: «É fácil falar mal. Não quero ser mais um a aumentar esse volume crítico»

Ivo Vieira foi esta sexta-feira questionado sobre o atual momento do futebol português. O treinador do V. Guimarães diz que é "fácil falar mal", que "os jogadores são mais falados quando falham do que quando marcam", mas que não quer "ser mais um a aumentar esse volume crítico"





"Só não quero ser mais um a criticar o que todo o mundo constantemente faz. Quero olhar as coisas de outra perspectiva, quero falar das coisas boas. É fácil falar mal. Os jogadores são mais falados quando falham um golo do que quando marcam. Nós portugueses temos esse defeito, falamos muito do que é mau. Devíamos ter mais auto-estima, porque somos bons. Devíamos elevar mais o futebol português ao invés de criticar sempre", afirmou, não querendo tecer comentário sobre se este clima de pressão pode ter influência no jogo com o FC Porto: "Não. Não faço comentários sobre isso. Não gosto de me infiltrar nesse tema. Não quero ser mais um a aumentar esse volume crítico."