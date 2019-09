Ivo Vieira: «É nítido que a equipa tende a crescer»

Ivo Vieira, treinador do V. Guimarães, comentou o empate deste domingo frente ao Rio Ave e salientou não estar preocupado pelo facto de ainda não ter ganho na Liga NOS."Vínhamos com o intuito de somar três pontos, mas enfrentámos um Rio Ave a controlar o jogo na primeira parte e a condicionar a nossa saída e não conseguimos chegar tantas vezes à baliza. Na segunda parte, crescemos, retificámos algumas situações e fomos mais fortes, criando suficientes oportunidades para sair com outro resultado. Mas, é de louvar entrega e competência que estes atletas demonstraram ao longo do jogo. Deram uma resposta muito positiva, frente a um bom adversário."Temos de separar as águas. Percebo a insatisfação pelos resultados no campeonato, mas tivemos um caminho na Liga Europa que permitiu um encaixe financeiro importante ao clube. Até fomos mais fortes do que o Boavista e o Famalicão e, no jogo com o FC Porto, mesmo com 10, fizemos um bom jogo. É verdade que não nos trouxe muito em pontos, mas a equipa teve um comportamento fantástico. Ficaria preocupado se não criássemos oportunidades, mas isso tem acontecido, e é nítido que a equipa tende a crescer".