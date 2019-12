Ivo Vieira e o adeus à Liga Europa: «Ombreámos com estes adversários de igual para igual»

O Vitória de Guimarães alcançou, esta quinta-feira, o primeiro triunfo na fase de grupos da Liga Europa, ao bater (2-3) o Eintracht Frankfurt, de André Silva e Gonçalo Paciência, naquele que foi o 'adeus' à competição.





No final do encontro, o técnico vimaranense mostrou-se muito contente pelo resultado obtido na Alemanha, frente a uma "equipa muito forte"."Peço sempre à equipa para ganhar e este jogo não fugia à regra. Fomos muito competitivos nos três primeiros jogos [do grupo]. Ombreámos com estes adversários de igual para igual. A equipa foi crescendo dentro da competição, com dois empates nos dois jogos anteriores e uma vitória que aconteceu de forma justa, por muito mérito dos jogadores. Foram organizados e trabalharam muito. Senti sempre que poderíamos discutir o jogo até ao fim", referiu.

"Falar em cima de vitórias é fácil e confortável, mas, no lançamento deste grupo, disse que era extremamente difícil alcançar algo mais do que o que alcançámos. Por aquilo que fizemos, poderíamos ter somado mais pontos. Hoje, foi um jogo equilibrado, com duas equipas a jogarem para ganhar. O Frankfurt é uma equipa muito forte. Os jogadores tiveram um bom desempenho, mas este era o grupo mais difícil para se passar à fase seguinte. Os jogadores estão de parabéns, até pela qualidade que deram ao grupo."



Apoio dos adeptos

Queria dar uma palavra de apreço aos nossos adeptos, que vieram cá e fizeram-se ouvir neste ambiente frenético. Essa palavra de apreço estende-se a quem cá não esteve. É uma vitória do Vitória e de todos aqueles que acreditam em nós", finalizou.