Ivo Vieira e o dérbi com o Sp. Braga: «Só nos passa pela cabeça somar os três pontos»

Ivo Vieira acredita que o Vitória vai deixar para trás a fase dos empates (três seguidos na retoma da Liga) e vai sair por cima do sempre importante e apaixonante dérbi com o Sp.Braga. O treinador assume as responsabilidades, em igual dimensão para os dois clubes, e admite que só a vitória importa para manter viva a esperança na Liga Europa.





"Para conseguirmos sonhar, para alentar o nosso objetivo, é fundamental somar pontos. Vamos encarar o jogo dessa forma, sabendo do seu peso, no bom sentido. É um dérbi, com grandes responsabilidades de ambas as partes. Sabemos a paixão que este jogo move nos nossos adeptos e o mesmo se passa do outro lado. Vamos dar tudo para sermos felizes neste jogo. Viemos de três empates e estamos a distanciar-nos para baixo e não para cima, como era o nosso objetivo. Continuo a acreditar na Liga Europa e, para isso, só nos passa pela cabeça conseguir os três pontos", frisou o técnico, que vê este jogo como uma espécie de final para a sua equipa no que à luta europeia diz respeito."Não é decisivo mas é fundamental. Se não pontuarmos podemos ficar mais distantes e haverá menos três pontos para disputar. Não vou fugir a essa responsabilidade e a essa realidade. Temos de ser realistas, o nosso desejo é ganhar todos os jogos até ao fim, mas os nossos desejos nem sempre se realizam, sabemos que temos equipas pela frente que querem o mesmo. Se não somarmos pontos vamos ficar mais longe do nosso objetivo, se somarmos três vamos aproximar-nos de quem está no lugar que queremos e a esperança de o conseguir no final fica maior", considerou.Sobre a forma atual do Vitória, que na retoma da Liga empatou com Sporting, Belenenses SAD e Moreirense, Ivo Vieira espera que a capacidade de finalização seja aprimorada no dérbi. ". Há um problema e temos de melhorar sobretudo no aspeto ofensivo, na tomada de decisão. Fizemos duas primeiras partes aceitáveis, a pedir mais golos. Temos tido alguma infelicidade em zonas de finalização e, com isso, estamos a atravessar um momento que não é saudável na conquista de pontos. Estamos há três jogos sem ganhar, mas é preciso ver que estamos há seis sem perder. Vamos correr atrás da vitória. Só as vitórias trazem confiança, não estamos satisfeitos com os empates e eu assumo a minha responsabilidade", atirou.