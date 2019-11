Ivo Vieira e o empate no dérbi: «Não sei se perdemos 2 pontos, mas a nossa intenção era fazer 3»

Ivo Vieira acredita que o V. Guimarães merecia mais do que o empate (1-1) no dérbi do Minho com o Moreirense, ainda que só tenha elogios para o adversário. "É de ressalvar a qualidade do plantel do Moreirense. É uma equipa madura, com muitas soluções, com alas verticais e centrais com muita maturidade. Defrontámos uma equipa muito competitiva, que conhece bem o espaço em que joga e que queria somar pontos. Não sei se perdemos dois pontos, mas a nossa intenção era fazer três. Hoje não foi possível, porque o que muitas vezes faz diferença são algumas tomadas de decisão em termos defensivos e ofensivos. Tivemos o 2-1 para fazer de forma flagrante e não o fizemos. O Moreirense também fez pela vida, mas a nossa equipa procurou mais o golo", explicou o técnico.





Ivo Vieira refuta que a falta de eficácia seja um problema grave no Vitória, pelo menos nos resultados globais. "Tem sido um tema bastante batido no Vitória. O Vitória é a terceira equipa com mais golos marcados no campeonato, atrás de Benfica e de FC Porto. Se somarmos estes golos àqueles que fizemos na Liga Europa, não me parece que haja assim tanta falta de eficácia. Agora se enquadrarmos isso no número de situações que criamos, aceita-se esse tipo de observação", afirmou em conferência de imprensa.