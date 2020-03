Ivo Vieira e o jogo à porta fechada com o Sporting: «Vamos sentir os ecos da cidade»

Devido ao coronavírus, foi através de videoconferência que Ivo Vieira fez a antevisão ao duelo com o Sporting. O treinador admite que o jogo deste sábado será "diferente" sem o apoio dos adeptos, mas, mesmo assim, acredita que a sua equipa vai sentir-se em casa e apoiada, ainda que à distância, pelas gentes de Guimarães.





"Não será a mesma coisa, mas vamos sentir o eco dos que vão estar a torcer por nós. Apelo a que todos respeitem as normas e se protejam. Mesmo à distância, os vitorianos vão estar unidos em espírito. A equipa vai sentir o eco da nossa cidade, os jogadores vão sentir os adeptos presentes", referiu o treinador, naturalmente confiante no que o Vitória pode fazer, depois de uma série de três triunfos seguidos: "Os jogadores estão confiantes, a acreditar no processo. Lutaremos pelo resultado. Há um elán positivo, o grupo está motivado e confiante, e vamos acreditar muito naquilo que podemos fazer."Sobre o Sporting, que vive as primeiras semanas com Rúben Amorim, é, para Ivo Vieira, um rival sempre difícil. "Podemos ter um Sporting diferente na ideia, no processo, mas será sempre um Sporting com uma equipa muito forte. Temos de estar preparados para o melhor Sporting, para um Sporting forte. Temos de ser muito competitivos para poder lutar pela vitória", considerou o treinador.