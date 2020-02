Ivo Vieira e o jogo com o FC Porto: «Vamos fazer tudo para sermos mais felizes»

O treinador do V. Guimarães, Ivo Vieira, fez esta sexta-feira a antevisão do jogo com o FC Porto, domingo, às 17h30, referente à 21.ª jornada da Liga NOS.



A abordagem ao jogo com o FC Porto:

"O intuito é sempre o mesmo, ganhar para somar pontos. O que temos de fazer é tentar ganhar o jogo, sermos mais fortes que o FC Porto, lutando pelo que acreditamos, dando qualidade ao jogo. Vamos fazer tudo para sermos mais felizes que o FC Porto."





"Não acredito que isso possa fazer a diferença. O FC Porto entra em qualquer campo para ganhar. Mesmo jogando em nossa casa sabemos das dificuldades que vamos encontrar. Mas, acreditamos muito no nosso potencial. Se o jogo fosse fora de casa o nosso discurso era o mesmo. Em termos de adeptos vamos estar por cima, porque jogamos em nossa casa, mas o que faz a diferença é o que acontece dentro das quatro linhas.""A quantidade de oportunidades de golos tem sido permanente, muitas vezes não culminam em golo. Quando se conseguem os golos aumenta-se a capacidade e a confiança, o que nos pode catapultar e confiar que as coisas podem acontecer de forma regular, mesmo que o adversário nos ofereça um jogo mais difícil. Tivemos a sorte do jogo em Famalicão, entraram quase todas as oportunidades, muito por mérito do que os atletas fizeram.""O primeiro jogo teve muita história, com menos um o Vitória criou situações para outro resultado no Dragão. O segundo jogo foi equilibrado, o Vitória merecia mais pelo que fez. Este jogo é diferente. Podemos ligar os dois jogos a este, mas será sempre diferente em função do comportamento das equipas.""Marcar mais golos que o FC Porto, ser mais eficaz nas decisões no último terço e também cometer menos erros. No último jogo com o FC Porto sofremos dois golos algo consentidos. É isso que tem feito a diferença nos jogos com os ditos grandes. Se formos mais fortes nos pormenores estaremos mais perto de vencer."Quando digo que os golos foram consentidos, por vezes são infelicidades. No segundo golo do jogo com o FC Porto da Taça da Liga, o Florent tinha a bola controlada e acabou por cair no duelo com o Corona, no primeiro golo podíamos ter sido mais incisivos na acção defensiva. Estes pormenores ditam o resultado. Vamos tentar corrigir esses momentos de jogo e ser mais competentes.""O nosso trabalho, a nossa ideia de jogo, o que acreditamos serve de motivação. Isso não oscila em função dos jogos do passado. Os jogadores que jogam no Vitória têm de estar sempre motivados e confiantes para qualquer desafio que apareça.Vai ser um jogo de qualidade e intensidade. O FC Porto é uma equipa intensa, temos de elevar o nosso patamar. Os jogadores do FC Porto são grandes, tem essas características, tem essa vantagem em relação a outros. Vai proporcionar-se um bom espetáculo.""A equipa ganha muito com o comportamento de cada um dos jogadores, eles é que dizem a quem lidera se são opção para o momento. Tenho de potenciar os jogadores, aproveitar os que estão melhores. Com baixas de rendimento perdem espaço para quem está também a trabalhar para aproveitar as oportunidades. Se o Lucas ficou de fora é porque tinha jogadores que estavaam a oferecer melhores condições."