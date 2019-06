Ivo Vieira é o novo treinador do V. Guimarães

Fumo branco no Castelo. Ivo Vieira é o novo treinador do Vitória, sucedendo a Luís Castro no cargo. O técnico madeirense, que na época passada levou o Moreirense a uma época histórica, muda-se agora para o principal clube do concelho de Guimarães, onde irá liderar um projeto com ambições europeias.





O acordo, válido apenas por uma temporada, foi assinado durante esta tarde, depois da SAD minhota ter optado por Ivo Vieira em detrimento de Julio Velázquez. A apresentação do sucessor de Luís Castro vai acontecer na terça-feira, às 12 horas, ao que tudo indica no Estádio D. Afonso Henriques.