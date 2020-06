Ivo Vieira e o regresso de Bondarenko: «Esteve a nível razoável, mas pode fazer mais»

Bondarenko regressou à equipa do Vitória nove meses depois, sendo titular no jogo frente ao Sporting. Ora, no lançamento ao jogo frente ao Belenenses SAD, Ivo Vieira confidenciou ter gostado que viu do defesa-central, que, recorde-se, até esteve para ser devolvido ao Shaktar em janeiro.





"É fácil. Esteve para ser sair, não saiu, passa a ser um ativo do clube. Tem de ser respeitado como todo os outros. O trabalho individual a juntar ao coletivo é que influencia as decisões. Esteve a nível razoável, pode melhorar e fazer mais, como todos os outros perante o que fizemos com o Sporting", apontou o técnico.