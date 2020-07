Ivo Vieira e o segredo para a boa fase: «A única diferença foi a bola ter entrado»

Os triunfos frente a V. Setúbal e Portimonense, aliados aos resultados de Rio Ave e Famalicão, abriram novamente ao Vitória a porta da Liga Europa, que agora está a apenas dois pontos de distância. Ivo Vieira não quer fazer futurologia sobre o que se vai passar nesta luta e considera que o que mudou nos últimos dois jogos, relativamente aos anteriores, se limitou à eficácia.





"O que mudou foi a bola ter entrado, foi isso que fez a diferença", analisou o treinador, garantindo foco apenas no que a sua equipa pode fazer com o Gil Vicente: "Temos de apelar à concentração, manter o foco no jogo para dar continuidade aos últimos dois. Vamos com esse intuito, só faz sentido assim. O que nos move é o que podemos fazer, isto independentemente da valia do adversário, que neste caso é uma equipa com qualidade e muito bem orientada. É o que podemos fazer que vai ditar o nosso sucesso."Sobre as mexidas na equipa, mais concretamente a entrada de Mikel Agu, Ivo Vieira não vê nisso a causa principal para os resultados melhores nas derradeiras duas jornadas, voltando a frisar o cansaço de uma época que já vai longa como justificação para o que se passou depois da quarentena. "Aquilo que foi a época, o desgaste mental que existe, tem muito a ver com o que é o comportamento das equipas. O romantismo e casamentos não entram no jogo. A equipa não está tão disponível em termos físicos como já esteve. É normal, pelo cansaço, pela paragem. Todos sentimos isso e pesou um pouco, não tem a ver com a entrada de um ou outro jogador. A identidade da equipa não se alterou. Não vejo jogos com grande intensidade, um ou outro, mas não de forma tão vincada como antes, quando as equipas estavam naturalmente mais disponíveis", frisou o treinador.