Ivo Vieira elogia cinco substituições: «Só vai beneficiar»

Os clubes da 1.ª e da 2.ª Liga aprovaram, em Assembleia Geral realizada na passada segunda-feira, a possibilidade de os técnicos poderem, doravante, realizar cinco substituições no decorrer dos 90 minutos de jogo.





Para Ivo Vieira, esta decisão foi um passo em frente na competição, uma vez que, em virtude da paragem longa que se verificou, os jogadores não estão no melhor momento físico da época."Eu continuo com a mesma opinião, acho que só vai beneficiar perante a paragem longa. Poder alterar 5 em vez de 3 poderá ser benéfico na gestão física. Acho que todos estão no mesmo patamar, embora aqueles que têm mais recursos poderão utilizar melhor os mesmos. Mas acho que isso só é bom para todos", apontou.