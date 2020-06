Ivo Vieira: «Era fundamental conseguir uma vitória»

Depois de três empates e uma derrota, o Vitória de Guimarães assegurou a primeira vitória desde a retoma do campeonato português, na receção ao Vitória de Setúbal, em jogo da 29.ª jornada da prova.





No final do encontro, Ivo Vieira sublinhou o quão "fundamental" era para os vimaranenses assegurarem os três pontos, depois de um regresso à Liga NOS "não benéfico" para a sua equipa."Esta retoma não foi benéfica naquilo que foram os resultados e a qualidade da equipa, por responsabilidade minha. Após quatro jogos sem conseguir amealhar três pontos, era fundamental conseguir uma vitória. Conseguimo-lo de forma esclarecedora. Fomos a melhor equipa em campo e o resultado de 2-0 espelhou isso. Acredito que hoje será o dia da viragem na qualidade e nos resultados da equipa", afirmou o técnico vimaranense."Não é fácil estarmos a contextualizar o rendimento da equipa, devido a esta paragem. Há jogadores que, mesmo após o reatamento do campeonato, tiveram algumas mazelas e mialgias, o que fez com que não pudessem competir quando os jogos chegaram, como o André André. Mas a equipa deu uma resposta cabal no domínio do jogo, na procura do golo, nuns momentos com mais qualidade, noutros com menos.""Qualquer treinador faz 'mexidas' para acrescentar. Hoje, conseguimos lançar um atleta que conseguiu fazer um golo [Ouattara]. No passado, foram uns. No futuro, podem ser outros. Os jogadores mostraram compromisso e é isso que se pede nos jogos e nos treinos.""Não tivemos jogos, nem teremos jogos fáceis. A vitória contra outro histórico [Vitória de Setúbal] traz moral. Vamos continuar a perseguir o objetivo de forma natural. Não vamos desistir enquanto for matematicamente possível.""Tem a ver com a instituição em si, Vitória, com o treinador que recebe e consegue perceber o atleta e também com a proteção que o grupo faz sobre o atleta. O Marcus é um jogador que faz coisas maravilhosas com bola, mas há aspetos do jogo em que pode melhorar. Ele foi crescendo ao longo dos 47 jogos de competição que já temos. Pode ser uma mais-valia em termos financeiros para o clube, mas há outros [jogadores que também podem]. Os jogadores estão a ser rentabilizados e isso faz parte da minha função. Mas o rendimento é, sobretudo, mérito dos jogadores e do plantel.""É uma questão que está entregue ao departamento jurídico", concluiu.