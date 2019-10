Ivo Vieira espera vitória contra o Arsenal para recuperar esperança do apuramento

O Vitória de Guimarães vai tentar ganhar ao Arsenal, na quinta-feira, na 3ª jornada da fase de grupos da Liga Europa, para recuperar a esperança de continuar na competição, afirmou esta quarta-feira o treinador Ivo Vieira.





Admitindo que o Estádio Emirates é um "palco apetecível" e reconhecendo que os gunners são "uma equipa muito forte", o técnico madeirense quer mostrar um espírito competitivo e de ataque. "Temos de pensar que amanhã [quinta-feira] podemos voltar a ter alguma esperança, sabendo que é difícil, que é uma tarefa árdua, mas temos de acreditar naquilo que temos pela frente porque não há jogos perdidos e também não há jogos ganhos antecipadamente e nós vamos lutar pelo resultado", afirmou, na conferência de imprensa de antevisão do jogo, realizada no Estádio Emirates.Ivo Vieira promete "uma equipa com caráter, com personalidade, como tem sido". "Naquilo que foram os jogos da Liga Europa, teve um comportamento muito aceitável, apenas não conseguiu marcar golos, e irá ter essa postura, mais que seja a nível intencional, naquilo que é o jogo, e jogará para ganhar", prometeu.A estratégia de jogo, adiantou, "passa por tentar ter mais tempo possível a bola para tentar criar problemas" aos ingleses, que também gostam de manter a posse de bola. O Vitória de Guimarães encontra o Arsenal apenas dois dias depois de o clube londrino ter perdido por 1-0 com o Sheffield United, no fecho da 9ª jornada da Liga inglesa de futebol. Como consequência, o Arsenal caiu para o quinto lugar da 'Premier League', com 15 pontos, e foi ultrapassado pelo rival Chelsea.

Esquecer a eliminação na Taça de Portugal

"Mesmo não estando numa fase positiva, tem jogadores de grande qualidade. Claro que uma equipa que ganha é diferente de uma equipa que perde, o ânimo é diferente. Mas, espero um adversário complicado, a jogar em casa. Vamos dar o nosso melhor, tentar fazer o nosso jogo, e tentar sair daqui com um resultado positivo, disse, por seu lado, o médio André Almeida.



Se o Arsenal perdeu o último jogo, o Vitória sofreu uma surpreendente eliminação na Taça de Portugal, face ao Sintra Football, do Campeonato de Portugal, no desempate por grandes penalidades (3-4, após 1-1 nos 120 minutos). Porém, o jogador de 19 anos garantiu que "a equipa já refletiu sobre o que correu mal" e vai corrigir os erros cometidos para que não aconteçam outra vez.

Arsenal e Vitória de Guimarães defrontam-se em Londres na quinta-feira, na 3ª jornada do Grupo F da Liga Europa. O Vitória de Guimarães, quarto e último classificado do grupo F, sem pontos, nem golos marcados, defronta os ingleses do Arsenal, líderes do grupo com seis pontos, num jogo agendado para as 20h00, no Estádio Emirates, em Londres, com arbitragem do holandês Serdar Gozubuyuk.