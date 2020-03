Ivo Vieira fará a antevisão ao jogo com o Sporting por videoconferência

Na sequência do surto de coronavírus, alguns clubes cancelaram conferências de imprensa, mas o Vitória optou por um caminho diferente. O emblema de Guimarães vai promover a habitual antevisão à jornada, mas através de videoconferência.





O treinador Ivo Vieira estará à disposição dos jornalistas esta quinta-feira, pelas 12h15, para lançar o desafio diante do Sporting, agendado para este sábado, às 20h30, no Estádio D. Afonso Henriques. O palco vimaranense, como se sabe, não terá público nas bancadas, tal como as restantes partidas desta jornada.