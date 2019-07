Ivo Vieira: «Favoritismo? Não podemos ser teóricos...»

O Vitória vai iniciar, esta quinta-feira, no Luxemburgo, a sua temporada oficial, com o jogo da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa, diante do Jeunesse Esch. Os vitorianos foram cabeças-de-série no sorteio e esse favoritismo é aceite na estrutura. Todavia, o técnico Ivo Vieira frisou a importância de passar das palavras aos atos."A dedicação, a vontade, o empenho e foco normalmente ganham à teoria. Não podemos ser teóricos ao ponto de acreditar que sermos favoritos ou mais fortes vai fazer com que ganhemos o jogo. Temos de demonstrar em campo e fazer melhor do que eles para ganhar. Temos de respeitar o historial e a dimensão da equipa e só faremos isso provando em campo o tal favoritismo", referiu o treinador madeirense, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro.Ivo Vieira assumiu ainda que este Vitória ainda não está afinado. "Equipa nenhuma na superfície da terra está no auge das suas capacidades nesta altura, mas trabalhámos para estar o melhor possível e sabemos que estamos em pé de igualdade com o nosso adversário. Temos é de ser mais competentes durante o jogo", acrescentou o treinador.O encontro frente ao Jeunesse Esch está agendado para amanhã, às 19h30 de Portugal continental, no Estádio Josy Barthel, na Cidade do Luxemburgo. O árbitro designado pela UEFA é Bojan Pandžic. Pode não parecer, mas é sueco.