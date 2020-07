Ivo Vieira: «Fizemos um jogo competente»

O V. Guimarães foi este sábado a Portimão vencer por 1-0 e subiu de forma provisória ao 6.º lugar da Liga NOS. Após o encontro, o treinador dos minhotos destacou a mudança estratégica ao intervalo que permitiu o segundo triunfo consecutivo.





"Estivemos mais organizados do ponto de vista defensivo e o Portimonense com mais posse de bola na primeira parte. Corrigimos na segunda e mudámos o jogo numa estratégia que surtiu efeito. Fizemos um jogo competente, contra uma equipa que vale muito, quer pela forma como é orientada, quer pela forma como joga e está organizada", afirmou Ivo Vieira, em conferência de imprensa."Foi um jogo equilibrado, com o Portimonense melhor na primeira parte e o Vitória na segunda. É merecido [o resultado], com um belo golo e após uma viagem tão longa é bom regressar com os três pontos", acrescentou.