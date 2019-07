Ivo Vieira: «Foi nítida a nossa superioridade»

Ivo Vieira, treinador do V. Guimarães, já esperava as dificuldades criadas pelo Jeunesse Esch no jogo da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa, que os. Ainda assim, o treinador dos minhotos acredita que a sua equipa podia ter conseguido uma vantagem mais dilatada. O técnico pede concentração à sua equipa para a segunda mão."Preparámo-nos para este jogo tendo em conta a dificuldade do mesmo. Foi nítida a nossa superioridade. Sabíamos que esta equipa, a jogar em bloco baixo, ia-nos criar dificuldades para entrarmos no último terço, mas o número de situações que criámos foram suficientes para conseguirmos outro resultado.[Sabíamos que a Jeunesse] era uma equipa que optava muito pelas transições. Se falarmos de estatística, posse e ataques, há uma diferença muito grande: 23 ataques contra três. O Jeunesse foi competente a defender a sua baliza. Hoje em dia, não há jogos fáceis. Temos de ser muito fortes mentalmente e os meus jogadores foram fantásticos a esse nível.Senti a equipa segura do que estava a fazer. Se tivéssemos concretizado as ocasiões que tivemos, poderíamos estar mais à vontade [na partida]. Nesta fase da época, há coisas que ainda não são possíveis. Na chegada à baliza e na hora de atirar, cometemos alguns erros, mas isso vai-se melhorando ao longo da época, com treino e repetição.Nunca podemos facilitar. Hoje, há muito conhecimento dos processos de treino em todo o lado. Não podemos esperar facilidades na segunda mão. Temos de impedir surpresas. Só mostrando vontade e organização é que podemos ser melhores do que o Jeunesse e passar à próxima eliminatória.Uma palavra de apreço ao presidente Júlio Mendes [demitiu-se do cargo], por, nestes últimos anos, ter feito com que o Vitória fosse um clube equilibrado a todos os níveis. Coincidiu que o último jogo dele fosse o meu primeiro enquanto treinador do Vitória", disse.