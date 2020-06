Ivo Vieira: «Foi nítida a qualidade que apresentámos na primeira parte»

O Vitória de Guimarães continua sem vencer neste regresso da Liga NOS. Esta quinta-feira, a equipa orientada por Ivo Vieira empatou (1-1) na deslocação à Cidade do Futebol, para defrontar o Belenenses SAD, em jogo a contar para a 26.ª jornada da prova.





No final do encontro, o treinador dos vimaranenses elogiou a qualidade demonstrada pela equipa, principalmente durante o primeiro período e lamentou a infelicidade de Sacko - que marcou um autogolo aos 29 minutos."Foi nítida a qualidade que apresentámos na primeira parte. Contudo, de forma imerecida, ficámos em desvantagem, num golo com alguma infelicidade. Corremos atrás desse resultado, conseguimos empatar e poderíamos ter feito mais um golo na primeira parte", afirmou Ivo Vieira, em declarações no final da partida."Discordo que a segunda parte tenha perdido qualidade por causa das substituições. Numa altura em que estávamos a perder o controlo do jogo, tentei acrescentar qualidade à equipa. De uma forma natural, refrescando a equipa, as rotinas perderam-se e não conseguimos ser iguais, embora tenhamos tido maior posse, mas com pouca lucidez, houve pouco remate.""Tentei dar mais frescura à equipa na frente, porque trabalharam muito e desgastaram-se muito. Nas próximas jornadas, vão estar a um nível aceitável para fazerem 90 minutos de uma forma mais intensa. Foi por aí que não conseguimos, na segunda parte, manter essa qualidade e dinâmica", finalizou.