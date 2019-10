Ivo Vieira: «Foi um jogo ingrato»

No final do encontro, o treinador Ivo Vieira não escondeu o desalento pela derrota. "Tivemos um comportamento inexcedível e apresentámos muita qualidade frente a uma grande equipa. Estivemos no jogo até ao fim, o nosso trabalho de equipa foi fantástico e, pelo que fizemos, sinto que o jogo foi ingrato", assumiu. O técnico acrescentou ainda que a partida pode servir de aprendizagem: "Pagámos caro pelos erros que cometemos, mas se formos para todos os jogos assim vamos ser muito mais fortes. Temos de ser mais equilibrados se queremos andar neste patamar. Podíamos ter pontuado nos três jogos, mas as vitórias morais de nada servem."