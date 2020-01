Ivo Vieira: «Fomos a melhor equipa do grupo»

O V. Guimarães venceu (3-0) na receção ao Sp. Covilhã, em jogo a contar para a Taça da Liga e confirmou a presença na 'final four' da prova, juntamente com o Sporting, que também carimbou a qualificação este sábado, no triunfo (2-4) diante do Portimonense.





Ivo Vieira, treinador dos vimaranenses, elogiou o trajeto da equipa sob o seu comando, afirmando que o V. Guimarães foi mesmo a "melhor equipa do grupo", onde também se inseria o Benfica, V. Setúbal e Sp. Covilhã."A equipa concluiu um ciclo de sete jogos, com quatro vitórias e três empates, uma média boa, mas sentimo-nos capazes de dar mais. Fomos muito competentes, dominamos o jogo por completo e fomos os justos vencedores. Fomos a melhor equipa do grupo. Defrontamos um adversário que tinha as mesmas aspirações que nós, mas fomos competentes. Os jogadores conhecem a minha forma de lidar, hoje demos uma resposta à altura. Estamos na Final 4 e os jogadores estão de parabéns", referiu o técnico vimaranense, em declarações no final do jogo."A realidade é que é mais um feito para estes atletas, que conseguiram o apuramento com muito mérito. Temos uma meia-final para disputar. Ainda não sabemos quem é o adversário. Vamos primeiro a essa luta e depois ver o que conseguimos fazer. Ser no campo de um rival pouco nós é pouco importante, queremos é ganhar. Coincide ser em Braga, não nos diz grande coisa. . Para os nossos adeptos há um sentimento especial", concluiu.