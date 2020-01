Ivo Vieira: «Ganhar a uma equipa com a dimensão do Benfica dá um grande élan»

Ivo Vieira reconhece que o V. Guimarães vai, no sábado (20H30), a "equipa mais forte neste momento". Em conferência de imprensa esta sexta-feira, o treinador dos vimaranenses garante que amanhã entrará em campo um Vitória "fiel aos seus princípios" com uma só ideia: a conquista dos três pontos.



Como travar a estatística favorável ao Benfica? "É verdade que vamos defrontar uma equipa forte, a estatística vale o que vale, são jogos que ficaram para trás. Vamos ter um Vitória a lutar pela conquista dos 3 pontos, respeitando o poderio e força do Benfica, 1.º classificado e a equipa mais forte neste momento. Temos os nossos argumentos e o factor de jogar em casa diante de adeptos que serão fervorosos no apoio à equipa para tirarmos um resultado positivo. Vamos tentar alterar as estatísticas."





"Sim, faz todo o sentido manter a nossa identidade, a nossa ideia de jogo, o que trabalhamos à semana e aquilo em que os jogadores acreditam. Queremos jogar sempre para ganhar, com equilíbrios, conscientes das dificuldades que o jogo nos vai oferecer. Nem sempre o resultado final é positivo, mas o objectivo é sempre esse.""O que nos move é sempre a conquista dos três pontos. Sabemos que vamos encontrar muitas dificuldades, mas não pelo historial, mas sim por este momento, porque o Benfica é uma equipa forte. O Vitória dá respostas de grande nível com equipas que têm este poderio. O que está para trás não vai afetar o desempenho dos atletas. Estamos focados, preparamos bem o jogo. Vamos ter duas equipas a lutar pelo mesmo objetivo."Acho que desde o início do campeonato tínhamos de estar focados no grande objetivo, o campeonato, sem querer dizer que os outros eram secundários. A prova mãe, a rainha, é o campeonato. A quantidade de jogos que houve trouxe-nos dificuldades na abordagem aos jogos que se seguiam uns aos outros. Valorizo imenso o que fizemos, mas é uma equipa jovem, com um caminho árduo e longo para percorrer. Temos de dar espaço a estes atletas para crescerem. Não vamos olhar para a 2.ª volta de forma fechada."É esse o objectivo, é por isso que vamos correr atrás. Contra os outros clubes (FC Porto, Sp. Braga e Sporting) também era esse o objetivo, mas não conseguimos os resultados que queríamos. Ganhar a uma equipa com a dimensão do Benfica dá um grande élan e confiança ao plantel.""Vamos procurar ser o mais equilibrados possível, tirar bola ao Benfica, porque é uma equipa forte com bola, como nas transições. Se quisermos discutir o jogo vamos ter de ter muita bola. Tem de ser esse o objectivo para ferir a sua organização defensiva. Só assim podemos estar mais perto do objectivo.""De forma alguma. O que nos vai ajudar é o nosso desempenho neste jogo. Estamos focados apenas nosso. Nada mais.""Continua em dúvida.""O André André percorreu um caminho árduo, difícil, está prestes a ser uma opção válida. Não podemos dar passos maiores que a perna. Tem um historial rico pelo seu desempenho, tem maturidade avançada, não queremos correr o risco de perdê-lo no futuro próximo. Vamos dar oportuniades para jogar, mas queremos correr o risco de qualquer lesão para ele não passar pelo martírio que já atravessou. Não sinto que esteja preparado para jogar no imediato. ""Não temo nada. Fico extremamente feliz se isso acontecer, porque todos trabalhamos com um objectivo na vida. Se isso acontecer será bom para o Vitória, os atletas e para o treinador que os promoveu. Não me preocupa nada."