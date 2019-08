Ivo Vieira: «Golo na primeira parte não prenunciava o que ia ser o resultado final»

Ivo Vieira estava satisfeito pela passagem do V. Guimarães à terceira pré-eliminatória da Liga Europa, depois da. Ainda assim, o treinador dos minhotos considera que os números do resultado são excessivos e que a sua equipa ainda tem aspetos a melhorar. Ivo Vieira vira agora as atenções para o jogo com o Feirense, a contar para a Taça da Liga."Iniciámos o jogo a controlar por completo, mas o golo na primeira parte não prenunciava o que ia ser o resultado final. Tínhamos de acelerar mais o jogo. Mudámos ao intervalo alguns posicionamentos para chegarmos mais vezes a situações de finalização. Voltámos depois a criar uma data de oportunidades e fizemos mais três golos. É um bom prenúncio marcar muitos golos e não sofrer, mas ainda temos muitos aspetos a melhorar.É fundamental estarmos focados no jogo de segunda-feira [com o Feirense, para a Taça da Liga], porque temos aspirações a ultrapassar esse adversário. Já estamos concentrados nesse jogo. À medida que o tempo vai passando, o grau de dificuldade dos adversários [Ventspils, da Letónia, na Liga Europa] vai aumentando, mas primeiro temos de preparar o Feirense. Não podemos saltar etapas. O mais importante é interpretar o próximo jogo.Vou recuperar os jogadores fisicamente. Aqueles que estiveram a jogar tiveram um comportamento fantástico. Demos o melhor como equipa. Queremos fazer mais e melhor, mas tudo tem o seu tempo. Temos um número de jogos vasto [de três em três dias, nas próximas duas semanas], que é preciso gerir. Temos alguns problemas em termos de plantel, mas os jogadores de hoje deram uma resposta cabalTemos de levar o processo de formação até ao fim e olhar para os nossos jovens. É gratificante ver um jovem [Tapsoba] a aparecer. Fez dois golos, mas temos muita juventude, com uma média de idades muito baixa. Tomo as minhas decisões pelos desempenhos e não pela idade. Esses jogadores precisam de alguma maturidade para crescerem a cada dia, mas têm margem de progressão para evoluírem no desempenho. Quantos mais jovens chegarem à equipa principal melhor", disse.