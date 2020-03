Ivo Vieira: «Golos na primeira parte foram fundamentais»

Ivo Vieira mostrou-se visivelmente satisfeito após o triunfo do V. Guimarães na receção ao Tondela, por 2-0, em duelo da 23.ª jornada da Liga NOS. O técnico dos minhotos admitiu as dificuldades impostas pelo adversário e também pelas condições do relvado devido à chuva, tendo sublinhado a importância dos dois golos marcados antes do intervalo.





"Foi um jogo difícil, pelo estado do campo, que estava completamente encharcado. O jogo que se perspetivava, contra uma equipa boa, que joga muito pelo chão, não aconteceu. Fomos mais fortes na adaptação ao estado do terreno. Tomámos boas decisões na primeira fase de construção do ataque, não arriscando tanto. Conseguimos os dois golos na primeira parte. Foi fundamental. Na segunda parte, criámos oportunidades em transição. O Tondela criou-nos imensas dificuldades na segunda parte. Obviamente, se uma daquelas transições tivesse dado golo, teríamos resolvido o jogo. Houve situações em que poderíamos ter feito mais golos, mas o Tondela também", afirmou Ivo Vieira em conferência de imprensa."O Vitória não tem falta de eficácia. É o terceiro melhor ataque da Liga [com 38 golos, em igualdade com o Sporting de Braga]. Nos últimos quatro jogos, marcámos 12 golos e sofremos dois, na derrota com o FC Porto [1-2].""Adaptámo-nos melhor ao terreno, mas não temos um plantel com jogadores de 'guerra'. Não é a tipologia do nosso plantel. Há várias equipas que nos igualam ou superam no aspeto físico.""Temos um objetivo final, de chegar a um lugar mais acima na tabela [face ao sexto lugar atual]. Queremos consegui-lo. Hoje, quem consegue dois triunfos consecutivos na parte intermédia da tabela, tanto na parte de cima, como na parte de baixo, aproxima-se logo das equipas de cima ou foge àquelas que estão no fundo. É importante ter esta sequência de dois resultados positivos, mas vamos atrás do terceiro [na visita ao Paços de Ferreira], acreditando que, a cada dia, podemos fazer melhor."