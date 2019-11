Ivo Vieira: «Maturidade fez a diferença»

O V. Guimarães somou a terceira vitória no campeonato, tendo Ivo Vieira assumido que a sua equipa podia ter feito mais. "Houve uma diferença grande na abordagem ao jogo em termos de duelos, perdemos muitas bolas e quando tínhamos a bola no ataque devíamos decidir melhor. A maturidade fez a diferença diante de uma equipa possante em termos atléticos. Nos momentos mais importantes o Sp. Braga foi mais forte", destacou o timoneiro dos vitorianos, que deixou ainda elogios à exibição dos vimaranenses: "Houve mérito da organização defensiva do adversário, que depois aproveitou as muitas saídas em transição. Não conseguimos criar ocasiões de golo como aconteceu noutros jogos.Temos de assumir a derrota, não fomos competentes para conseguir ganhar o jogo. É um resultado pesado para nós em casa, mas vamos melhorar" .