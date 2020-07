Ivo Vieira: «Mudança de treinadores não é benéfica, devia ser evitada»

Ivo Vieira admite ser normal existir um "desgaste mental" mas considera que não é benéfico as mudanças de treinador - recorde-se que após a retoma do campeonato já três treinadores da Liga NOs deixaram os lugares - Bruno Lage (Benfica), Custódio (Sp. Braga) e Julio Velázquez (V. Setúbal).





"A mudança dos treinadores devia ser evitada, não é benéfica para o futebol português. É uma realidade que a época vai longa, cabe-me assumir essa gestão. Fico orgulhoso por poder estar este tempo no clube, é sinal de que estivemos em provas importantíssimas, projetando atleta. É normal que possa haver um desgaste mental, mesmo com a paragem que não foi benéfica em termos mentais. A época prolongou-se para todos, mais para quem está nas provas europeias", referiu.O técnico abordou ainda a saída de Lucas Evangelista : "São questões contratuais. Não tenho qualquer comentário a fazer em relação a isso, não tenho conhecimento como são feitos os contratos.""Estou satisfeito com os meus atletas todos. Há questões maiores, financeiras, que não estão no meu âmbito de decisão", afirmou.