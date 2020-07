Ivo Vieira: «Não estamos arredados da Europa»

Ivo Vieira não fugiu ao contexto de adversidade que envolve o Vitória de Guimarães na luta pelo último lugar de acesso à Liga Europa, mas também deu corpo à possibilidade matemática que permanece no horizonte para reforçar a ideia de vencer no Estádio da Luz e manter o sonho vivo.





Foco nos três pontos perante um Benfica que classificou de competente e sem também admitir a ideia de poder tirar qualquer vantagem dos resultados irregulares que as duas equipas têm averbado recentemente."Independentemente das nossas contas temos de levar o campeonato muito a sério, até porque não estamos arredados de todo do objetivo pretendido e, enquanto a Europa for possível, vamos lutar por pontos", comentou o técnico vitoriano, ciente que "a dimensão do Benfica oferece sempre grandes dificuldades": "O nosso adversário não tem tido os melhores resultados, tal como o Vitória também não, mas a organização e a valia está lá, pelo que temos de respeitar e perceber que a qualidade está lá porque o Benfica vale muito mais do que o que tem feito, tal como o Vitória".Avaliação ponderada mediante o estatuto dos encarnados que levou Ivo Vieira a colocar de parte os reflexos da partida nas contas do título."Não me compete entrar em festas ou comentar seja o que for porque isso não me diz nada. Preparamos este jogo com o intuito de o vencer e não vou entrar por esses caminhos de que o Benfica pode não estar tão forte assim porque não é realidade, dado que é uma equipa forte em todos os momentos e em qualquer enquadramento, mas somos profissionais, temos de defender o emblema do Vitória de uma forma digna e vamos acreditar no que podemos fazer em campo para correr atrás daquilo em que ainda acreditamos", resumiu Ivo Vieira.