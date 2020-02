Ivo Vieira: «Não me apercebi de qualquer situação que provocasse aquilo»

Após a derrota (1-2) do V. Guimarães frente ao FC Porto marcada pelo insultos a Marega, Ivo Vieira explicou na flash interview da Sport TV que ainda não percebeu bem aquilo que se passou.





"Sobre o que aconteceu com o Marega sei que serei alvo da minha observação por pessoas que não me conhecem de lado nenhum. Ouvi assobios, mas não estou bem ciente do que aconteceu. Não me apercebi de qualquer situação que provocasse aquilo, mas não quero dar uma opinião sobre um lance que não vi e não tenho factos concretos para comentar. Sei que amanhã vai alimentar-se muita coisa porque o futebol está a fervilhar. Admito que não devemos ter comportamentos menos corretos e abstenho-me de dizer mais para não ser mal interpretado", disse o técnico dos vimaranenses.Já sobre o jogo em si, Ivo Vieira diz que os seus jogadores deram tudo para conseguir outro resultado."Trabalhámos para outro resultado e resta-nos olhar para a frente e pensar no que falta. A ineficácia não me deixa frustrado. Estou ciente do trabalho dos jogadores e como eles cumprem os requisitos. Os golos não têm conseguido, mas desta feita defrontámos um adversário forte. Não fico frustrado quando os jogadores dão tudo e fazem aquilo que se pede. Acredito no processo de treino. Temos muita juventude e isso teve reflexos nas tomadas de decisão durante o jogo perante a maturidade do FC Porto", analisou.