Ivo Vieira não teme ataque do Eintracht Frankfurt: «Hão-de jogar com 11»

O V. Guimarães defronta esta quinta-feira o E. Frankfurt para a 2.ª jornada da Liga Europa e Ivo Vieira reconhece qe a sua equipa tem "uma tarefa difícil" pela frente. Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de amanhã, às 20 horas, o treinador garante que tem as "armas" para defrontar a formação onde alinham Gonçalo Paciência, André Silva e Bas Dost."Será uma tarefa difícil a que temos amanhã, perante o que foi o resultado no primeiro jogo, com um desempenho muito aceitável da equipa. O grau de dificuldade mantém-se - na 1.ª jornada defrontámos o líder do seu campeonato, agora vamos jogar com um adversário difícil, de um campeonato muito competitivo, que na época passada foi às meias-finais. Tem excelentes jogadores. Mas, nós, Vitória, temos as nossas armas, as nossas pretensões. Levamos para jogo a vontade de o querer ganhar.""Se a qualidade de jogo for idêntica a esse jogo fico satisfeito. Queremos é que o resultado seja diferente. Se amanhã lutarmos todos para vencer estaremos mais perto de o conseguir. Mesmo dentro do nosso campeonato entramos sempre para ganhar todos os jogos que disputamos. A equipa tem tido comportamentos muito aceitáveis. Vamos tentar implementar essa qualidade para conseguir um resultado positivo"."São duas equipas que entraram com o pé esquerdo na competição, mas que têm muita valia, que podiam ter tirado outros resultados. Obviamente que serão duas equipas a lutar por um resultado positivo, tendo em conta a falta de pontos. O Vitória vai estar nessa luta pelos pontos, acreditamos muito que isso pode acontecer se formos competitivos, competentes e concentrados.""Os nossos adeptos são uma grande alavanca para os nossos resultados, para a nossa luta em cada jogo.""A mensagem para motivar a equipa é levar para jogo o que acreditamos e o que fazemos durante a semana. É verdade que este jogo pode decidir o futuro das duas equipas, porque não é uma prova de longa duração. Não é uma situação que vá alarmar o que pretendemos e somos. Temos e desfrutar do jogo, acreditar que é possível um resultado positivo. Temos um grupo muito competitivo, muito forte. Temos de ter noção de que se no futuro querem estar nestas andanças temos de estar ao nível destes jogos, somar pontos, ganhar. Não diria que é um processo de aprendizagem, mas é uma experiência e uma realidade que nos pode ajudar a crescer para o futuro, para estarmos mais fortes estruturalmente. Não podemos olhar para este jogo e este grupo como um problema, mas um factor de motivação para o que pode ser o futuro do Vitória na competição"."Também temos a responsabilidade de fazer um resultado diferente. Estamos conscientes que o Eintracht é uma equipa fortíssima, com grandes individualidades, mas também somos uma equipa competitiva. Quase que aposto que vamos dizer presente na discussão do jogo. Vamos ser uma equipa forte, que vai criar dificuldades ao Eintracht. Não vai estar presente no subconsciente dos jogadores das duas equipas o que aconteceu na 1.ª jornada. Quem for mais competente e competitivo pode ganhar jogo.""Hão-de jogar com 11. É uma equipa muito competitiva, muito atlética, com dois homens que seguram bem na frente, se for o Bas Dost e um dos portugueses. Temos de tentar estancar esse momento de jogo do Eintracht, uma equipa que também tem muitas dinâmicas nas alas e no jogo interior. É uma equipa muito competitiva, muito intensa. Temos de estar motivados para o jogo, para contrariar as forças do nosso adversário."