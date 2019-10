Ivo Vieira: «Não vejo equipa no campeonato jogar mais e melhor do que o V. Guimarães»

O treinador do Vitória de Guimarães, Ivo Vieira, afirmou esta terça-feira que nenhuma equipa da Liga NOS joga melhor do que a sua, na antevisão à receção ao Belenenses SAD, para a nona jornada, na quarta-feira.Os vimaranenses ocupam o quinto lugar do campeonato, com 12 pontos, mas o técnico considerou que os resultados "não fazem jus à qualidade apresentada" pelos seus jogadores, tendo ainda considerado "gratificante" o facto de o treinador do Tondela, Natxo González, ter afirmado, neste domingo, que os minhotos são a equipa que melhor futebol pratica na competição."Corroboro da opinião do Natxo [González], porque não vejo equipa no campeonato jogar mais e melhor do que o Vitória. Algumas podem jogar de forma semelhante. Percebemos a sede de as pessoas quererem vitórias. Nós também queremos ganhar", disse, na conferência de imprensa que antecipou o duelo com o Belenenses SAD, marcado para quarta-feira, às 20h.O timoneiro vitoriano acrescentou que o seu futebol vai privilegiar sempre a "qualidade" e "a projeção dos atletas", num processo que, a seu ver, vai garantir mais triunfos dentro de campo a longo prazo, ainda a ineficácia na hora de atirar à baliza ou alguns "erros individuais" na defesa já tenham "custado pontos"."Quando se olha para o processo de forma inversa, provavelmente vamos ter dissabores no futuro. Quero ganhar, mas quero ganhar a jogar bem. Temos jogado bem, mas não temos ganhado", defendeu.O Vitória de Guimarães atravessa um ciclo de quatro derrotas, a última das quais no terreno do Sporting, para o campeonato (3-1), e o treinador reconheceu que é "fundamental" a equipa precisa de "virar uma página que não tem sido positiva" em termos de resultados, frente a um adversário que venceu o último jogo, com o Desportivo das Aves (3-2)."Estamos muito focados no jogo de amanhã [quarta-feira] e o objetivo passa por ganhar. No futebol, precisamos de vitórias para sustentar outro tipo de comportamentos e o bem-estar de todo o processo [de jogo]. É fundamental, de forma equilibrada, conseguirmos amealhar três pontos para a nossa caminhada", disse.O Belenenses SAD, atual 13.º classificado da Liga NOS, com oito pontos, já trocou de treinador nesta época - Pedro Ribeiro rendeu Silas, agora no Sporting -, mas, para Ivo Vieira, continua a ser um adversário "forte e organizado", que vai "pressionar alto" o Vitória, apesar de as ideias de jogo terem sido "alteradas" pelo novo técnico."Eles vão fazer pela vida para levar pontos daqui, mas temos de estar acima desse nível e impor o nosso jogo, conscientes de que irá ser uma tarefa difícil", antecipou.O Vitória de Guimarães, quinto classificado com 12 pontos, recebe o Belenenses SAD, 13.º com oito, em partida da nona jornada da Liga NOS, agendada para quarta-feira, às 20h, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.