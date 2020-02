Ivo Vieira: «Neste momento não atravessamos um momento muito favorável»

No final da derrota (2-0) diante do Boavista, em jogo da 19.ª jornada da Liga NOS, Ivo Vieira assumiu que o V. Guimarães não atravessa "um momento muito favorável quanto a resultados".





O treinador dos vimaranenses lamentou a falta de eficácia da equipa diante dos axadrezados, elogiando a exibição de Helton Leite. "Foi nítido que nos faltam golos e que neste momento não atravessamos um momento muito favorável quanto a resultados. Não vale a pena chorar sempre pelo mesmo, porque a equipa tem volume de jogo ofensivo", apontou o técnico, em declarações no final do encontro."No outro lado, estiveram outra vez um guarda-redes que, com três ou quatro intervenções, pode dizer-se que fez a diferença no jogo, mas temos de ser mais competentes na finalização. O Boavista conseguiu dois golos em transição, um deles num ataque ao segundo poste e com uma boa execução de ângulo difícil e acabou por vencer.""A minha equipa trabalhou, mas faltou-nos fazer golo e ter mais discernimento no último terço e isso é que nos tem faltado nos últimos jogos de forma nítida. Tem-nos faltado o golo permanentemente.""É uma situação natural. Fazem-no com legitimidade. A exigência que eles têm não é compatível com aquilo que temos dado em termos de resultados. Estamos tão tristes ou mais do que eles", concluiu.