Ivo Vieira: «O resultado é muito meritório»

Ivo Vieira, treinador do V. Guimarães, mostrou-se muito satisfeito com ana deslocação à Letónia para defrontar o Ventspils. "O resultado é muito meritório por aquilo que os atletas fizeram: tiveram muito empenho e deram muita qualidade ao jogo. É um resultado justo perante o que fizeram. Poderíamos ter concretizado mais. Criámos muitas situações de golo contra uma equipa difícil, que também nos criou problemas. Poderíamos ter sido melhores em alguns aspetos. Poderíamos ter sofrido um ou dois golos, mas marcado mais dois ou três, no mínimo. Não há qualquer dúvida quanto ao vencedor. Não podemos achar que a eliminatória está ganha. Temos de trabalhar em cima do segundo jogo para sustentarmos aquilo que fizemos. Temos de ver os primeiros 10, 15 minutos, em que o adversário nos criou alguns problemas. Não acredito em tarefas já conquistadas. Temos de estar muito concentrados na segunda mão. O resultado dá-nos segurança, mas não podemos dormir à sombra do mesmo", começou por dizer na conferência de imprensa.Já sobre os inéditos três triunfos seguidos nas competições europeias referiu: "são mérito dos jogadores, pelo seu empenho, organização e qualidade que dão ao jogo. Deixo também uma palavra para os nossos adeptos, corajosos por nos virem aqui ver."Os vimaranenses mantiveram a sua inviolável nestes três jogos europeus, mas o técnico recusa dar importância a esse facto. "No lançamento da época, disse que o V. Guimarães ia jogar a atacar a baliza do adversário. Com o ataque, corre-se riscos. A equipa expõe-se algumas vezes. Vamos crescer na qualidade de jogo e levar mais pessoas ao estádio. Vamos trabalhar esta ideia e lutar por ela", referiu.