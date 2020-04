Ivo Vieira: «O Vitória não está a fazer um campeonato muito bom»

Ivo Vieira considera que o trabalho que está a realizar no V. Guimarães podia ser melhor e que o lugar dos vimaranenses é mais acima do atual 6° lugar.





"O campeonato do Vitória não está a ser muito bom. Para isso teríamos de estar entre o 3° e o 4° lugar. Está a ser feito um bom trabalho. O clube tem estrutura para estar nas competições europeias todos os anos e para lutar assiduamente, repito, pelo 3° e 4° lugares. Não pode ir à Liga Europa de 2 em 2 ou de 3 em 3 anos", afirmou o treinador dos conquistadores, em entrevista à página 'Quarentena da Bola'.Numa conversa de quase 2h30, o técnico reconheceu ainda a escassez de jogadores no plantel que percebam a identidade do clube e a dificuldade de jogadores formados no V.Guimarães se afirmarem na equipa principal, dando o exemplo do médio André Almeida.