Ivo Vieira: «Os jogadores trabalharam e lutaram muito»

O V. Guimarães regressou esta sexta-feira aos triunfos ao bater o Aves por 2-0 no arranque da 22ª jornada da Liga NOS.





No final da partida o técnico dos minhotos admitiu que a equipa vimaranense não esteve ao seu melhor nível nos primeiros 45 minutos, em parte pela boa organização do adversário."Excetuando o jogo passado com o FC Porto [derrota por 2-1], em que não entrámos tão bem, normalmente o Vitória entra bem, a dominar e a ter mais bola do que os adversários. Hoje não entrámos bem, também por mérito da pressão do Aves e alguma irregularidade do terreno, que não deu conforto aos nossos atletas para circular a bola por trás. Houve muitas perdas no passe e isso criou-nos dificuldades. Depois, bloquearam os nossos dois médios de construção e isso fez com que não chegássemos ao último terço com qualidade, tal como é apanágio desta equipa", explicou Ivo Vieira em conferência de imprensa.

O treinador destacou a melhoria exibicional após o intervalo, assumiu que o penálti desperdiçado pelo Aves acabou por ser decisivo e sublinhou o facto de o V. Guimarães não ter sofrido golos.



"A segunda parte foi completamente diferente. Temos de valorizar a segunda vitória fora sem sofrer golos, o que é bom e pode fazer a equipa crescer. Na altura do penálti, que podia alterar o rumo do jogo, crescemos e atacámos mais a baliza adversária. O adversário criou-nos alguns problemas no jogo direto, com quatro ou cinco homens robustos e possantes na frente, mas também acrescentámos alguma intensidade nos últimos 30 minutos, em que a equipa teve caráter e um bom comportamento", acrescentou.



"Somos acusados de jogar bem e não ganhar. Hoje não tivemos um jogo de grande qualidade, a exemplo de tantos outros, mas houve um jogo de sacrifício. Os jogadores trabalharam e lutaram muito e conseguiram este resultado fantástico de forma justa", concluiu Ivo Vieira.