Ivo Vieira: «Os nossos adeptos podem puxar-nos para cima e serem decisivos»

Ivo Vieira considera que o V. Guimarães realizou uma segunda parte melhor do que a primeira em casa do Steaua Bucareste, em jogo da primeira mão do playoff da Liga Europa (). O treinador dos vitorianos considera que a sua equipa pode vencer a eliminatória no D. Afonso Henriques."Sabíamos que íamos encontrar um adversário que nos ia criar imensas dificuldades, jogando em sua casa, procurando o resultado. Na primeira parte, concordo que houve mais domínio do Steaua, mas, na segunda, corrigimos algumas situações em termos táticos e só permitimos alguns cruzamentos ao adversário.O relvado não foi [o problema do nosso jogo menos bom], porque estava igual para os dois. Na primeira fase de construção, tivemos dificuldade em sair da pressão colocada pelo adversário. Na primeira parte, podíamos ter sido mais eficazes no ataque à baliza do adversário.Na segunda, fomos mais vezes [à frente]. Estamos numa fase ainda prematura da época. Precisamos ainda de trabalhar muito para melhorar os vários aspetos do jogo. O adversário tem intervenientes com valia, com capacidade para resolver o jogo. Vamos levar o jogo para nossa casa, diante do nosso público. Os nossos adeptos podem puxar-nos para cima e serem decisivos.O nosso adversário tem um historial muito rico, com uma Taça dos Campeões (em 1986) e muitos anos de competições europeias. Esperava um adversário forte, competitivo, que faz uma gestão em termos daquilo que são os jogos do campeonato e os jogos da Liga Europa, trocando muitos jogadores.Quando uma equipa faz seis jogos sempre com golos e depois não faz no sétimo, isso [finalização] não é necessariamente uma preocupação. Não conseguimos conquistar tudo aquilo que se deseja. O Bruno [Duarte] deu sinais de poder acrescentar algo à equipa. Tento meter sempre os melhores para cada jogo.Acrescentámos o [Dénis] Poha para dar mais consistência ao meio-campo. É um jogador com rotatividade boa, porque os outros já estavam um pouco desgastados. Há trabalho feito e há ainda muito trabalho a fazer para perceber as questões táticas. Estes jogadores têm de ter um espaço de crescimento para perceberem o que o jogo pede", disse Ivo Vieira na conferência de imprensa a seguir ao jogo