Ivo Vieira: «Oxalá o Vitória continue a jogar a meio da semana e no fim da mesma»

O V. Guimarães carimbou esta quarta-feira o apuramento para o playoff da Liga Europa, depois de golear o Ventspils por 9-0 no agregado da eliminatória. Após o jogo no D. Afonso Henriques, que os, Ivo Vieira mostrou-se satisfeito pelo comportamento dos jogadores, apontou aspetos a melhorar e manifestou o desejo dos minhotos continuarem a ter jogos a meio da semana."Estou satisfeito pelo resultado, mas muito consciente da nossa exibição. Podemos ser melhores nos vários momentos do jogo. O resultado espelha uma diferença muito grande, mas a nossa organização defensiva poderia ter sido melhor. Falo do jogo em termos táticos, não do comportamento dos atletas, que foi fantástico, mas temos de ser mais equilibrados.O nosso adversário tinha mais de 20 jogos nas pernas, com rotinas adquiridas. Devemos valorizar o que fizemos, por muito mais fortes que fôssemos teoricamente. Fomos mais fortes na prática. Tínhamos de mostrar isso em campo. Há exemplos teóricos em que os fortes ganhavam fora de campo e tiveram dissabores.Tenho a minha forma de trabalho e não vou comparar a opinião dos meus colegas de profissão à minha [quanto ao volume de jogos no calendário]. Oxalá, o Vitória continue a jogar a meio da semana e no fim da mesma.O adversário que nos calhar [no playoff] será o mais forte daquela eliminatória [entre o Steaua de Bucareste, da Roménia, e o Mladá Boleslav, da República Checa].O departamento médico vai dar mais informações quanto à lesão do Joseph. Não tenho conhecimento profundo sobre essa matéria", disse