Ivo Vieira pede dignidade em fim de época negativa

O Vitória pode entrar em campo esta jornada já sem qualquer hipótese matemática de chegar ao 5º lugar, bastando ‘apenas’ que Famalicão e Rio Ave não percam hoje ambos os respetivos jogos. Ora, Ivo Vieira, não quer acreditar que essa possibilidade retire foco e motivação aos seus jogadores para a receção ao Marítimo, garantindo que a equipa vai honrar o símbolo que leva ao peito até ao fim do campeonato.

“A preparação foi como as outras, feita para que possamos conseguir o objetivo, que é ganhar. Caso esse cenário se confirme haverá com certeza um sentimento de tristeza. Mas temos de viver com isso. E temos de estar concentrados e fazer pelo melhor para acabar com alguma dignidade aquilo que tem sido o campeonato”, considerou o treinador, assumindo, porém, que falhar o 5º lugar será o confirmar de uma época falhada: “O balanço será negativo, não conseguindo esse objetivo. Será um objetivo falhado e, por isso, em termos de objetivos será uma época negativa.”

Sem assumir a sua saída no final da temporada, Ivo Vieira deixou escapar que este jogo pode ser a despedida do Afonso Henriques. “Será uma situação natural para quem pode findar um percurso. E essa é uma situação absolutamente normal no percurso dos treinadores”, referiu, acrescentando que não vai dar oportunidades “porque faltam apenas dois jogos”.