Ivo Vieira: «Precisamos fazer mais golos»

O V. Guimarães defronta o Boavista no Bessa amanhã (20 horas), jogo que encerra a 19.ª jornada da Liga NOS. Este sábado, o treinador dos vimaranenses reconheceu que vai ser "um jogo difícil".





Vai ser um jogo difícil, porque no Bessa por tradição são jogos muito competitivos. Temos de ser conscientes do que vamos fazer. Vamos dar tudo para conquistar os três pontos.A realidade é que precisamos de fazer mais golos. Todos os que estão no futebol procuram ser mais efectivos na última fase do jogo, a finalização. Isso é que acrescenta pontos. Queremos melhorar esse aspecto, porque o volume ofensivo da equipa tem sido suficiente para que isso acontecesse de forma natural. Vamos continuar a acreditar, a levar a mesma ideia para o jogo, à espera de melhores resultados.O Boavista é uma equipa intensa por tradição, com atletas muito intensos nas acções do jogo. Para conseguirmos um resultado positivo vamos ter de superar essa intensidade nos duelos no jogo e tentar fazer a diferença no que acreditamos, na qualidade do jogo. Vamos preparados para o que vai ser o jogo, para os duelos que vamos disputar.Por norma é uma equipa muito intensa. Temos de ser tão ou mais intensos que eles. As diferenças não são muitas no desempenho da equipa, é uma equipa forte nas bolas paradas, que muitas vezes liga o jogo de forma directa se não tiver espaço no jogo interior. Não há uma diferença substancial de um treinador para o outro. O importante é perceber o que podemos fazer para contrariar o que vamos encontrar.