Ivo Vieira: «Precisávamos muito de ganhar, para acrescentar pontos à tabela»

O Vitória de Guimarães venceu (2-0) na receção ao Portimonense, em jogo da 13.ª jornada da Liga NOS, num encontro em que Bonatini (2') e Marcus Edwards (61') fizeram os tentos do quinto triunfo vimaranense na prova.





No final da partida, Ivo Vieira, treinador do V. Guimarães, considerou "fundamental" a boa entrada na partida, afirmando que o Portimonense tem "um dos melhores plantéis" do campeonato."É fundamental entrar bem no jogo. O meu desejo era que isso se mantivesse durante o jogo todo, mas durante 70% ou 80% da partida isso não aconteceu. Os jogadores tiveram muito mérito na entrada forte e poderiam ter marcado mais um golo. Depois, o jogo ficou muito equilibrado, contra um clube que considero ter um dos melhores plantéis da I Liga. A entrada a ganhar foi fundamental, porque conseguimos anular alguma mais-valia do Portimonense", afirmou o técnico em declarações à Sport TV."Não permitimos grandes oportunidades de golo. Há uma em que o Douglas faz uma defesa à 'queima'. Era um jogo em que era fundamental ganhar. Precisávamos muito de ganhar, para acrescentar pontos à tabela. O objetivo do jogo foi conseguido. Não posso dizer que estou realizado com o jogo que fizemos. Os jogadores sacrificaram-se e trabalharam, mas acho que se deve ganhar com mais qualidade e com mais consistência."

"[O Ola John e o Marcus Edwards, extremos do Vitória envolvidos nos dois golos] são dois jogadores diferentes. Temos jogadores que procuraram mais a profundidade, como o Davidson, o Rochinha e o André [Pereira]. Estes são mais refinados com a bola no pé. O Ola tem essa qualidade e teve um período muito longo a recuperar de lesão."



"Palavra de apreço"

"Quero dar uma palavra de apreço ao departamento médico, que fez um excelente trabalho com o Ola John e está a fazer também com o André André e com o Wakaso. Temos um plantel muito rico, que tem tido algum défice nos jogadores com quem podemos contar", concluiu.