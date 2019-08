Ivo Vieira quer V. Guimarães "equilibrado" a tentar ganhar no Dragão

O treinador Ivo Vieira frisou este sábado que o Vitória de Guimarães deve ser "equilibrado" para vencer no terreno do FC Porto, no domingo, em jogo da quarta jornada da Liga NOS.No rescaldo do apuramento para a fase de grupos da Liga Europa, atingido graças ao triunfo nos 'playoffs' sobre os romenos do FCSB, o técnico admitiu que o plantel está "psicologicamente saudável" e pronto para se focar novamente no campeonato, antevendo um embate com "grau de exigência muito grande"."Temos as nossas armas, a nossa estratégia e acreditamos na nossa ideia de jogo, com muito respeito pelo FC Porto, uma equipa de dimensão grande e motivada pelos últimos resultados. Só assim é que podemos ter alguma alegria ou felicidade dentro do jogo. Vamos tentar ser mais equilibrados e querer ganhar", disse Ivo Vieira, na conferência de antevisão ao jogo marcado para as 18:30.O 'timoneiro' vitoriano avisou, porém, que os dragões são uma equipa "atlética", com "um poderio físico muito grande" e "muito forte nos duelos", que está muito motivada, após os dois triunfos recentemente conseguidos, principalmente o último, em casa do Benfica (2-0), de forma "conseguida e consistente".Apesar de ter realizado nove jogos entre 25 de julho e 29 de agosto, com um pecúlio de seis triunfos e três empates, o Vitória de Guimarães, disse Ivo Vieira, vai estar preparado para entrar em campo com uma "equipa competitiva", com "alguns jogadores que alinharam recentemente" e outros com mais tempo de descanso.O técnico lembrou, aliás, que vai ter, diante do FC Porto, mais opções ao dispor do que teve na maioria das partidas já realizadas, tendo ainda observado que o elevado número de jogos no calendário até dezembro é algo "positivo", por significar estar presente em todas as provas - Taça de Portugal, Taça da Liga e Liga Europa, além do campeonato.Os minhotos empataram as duas partidas que já disputaram para a I Liga, ambas em casa e por 1-1, com Boavista e Famalicão, mas poderiam ter marcado mais golos, caso tivessem mostrado eficácia na hora de atirar à baliza.Apesar de reconhecer que o Vitória pode não conseguir a mesma "quantidade de situações de finalização" no Estádio do Dragão, Ivo Vieira afirmou que a sua equipa vai tentar "melhorar a tomada de decisão e a finalização" naquelas que criar.O Vitória de Guimarães, 14.º classificado com dois pontos, e com menos um jogo, defronta o FC Porto, quinto com seis, em partida agendada para domingo, às 18h30, no Estádio do Dragão, no Porto.