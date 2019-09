Ivo Vieira quer V. Guimarães "igual a si próprio" na receção ao Aves

O treinador Ivo Vieira realçou esta sexta-feira que o V. Guimarães vai tentar ser uma equipa ofensiva, mas mais goleadora face a jogos anteriores, perante o Aves, na quinta jornada da Liga NOS.A equipa minhota vai, no sábado, às 21h30, tentar conquistar o primeiro triunfo no campeonato, e, para o técnico vitoriano, a "receita" passa, sobretudo, por "atacar a baliza do adversário" e marcar mais golos face aos jogos anteriores da Liga NOS - empates com Boavista, Famalicão e Rio Ave (1-1) e derrota com o FC Porto (3-0)."Temos que ser iguais a nós próprios: uma equipa de ataque, que procura a baliza adversária. Esperamos um jogo difícil, mas queremos atacar a baliza do adversário e ganhar, como tem sido corrente nos outros jogos. Apenas não temos tido essa felicidade, se bem que a felicidade dá muito trabalho", disse, na antevisão ao desafio em Guimarães.O treinador, de 43 anos, assumiu que os três pontos até agora amealhados pelo Vitória, atual 14.º classificado, são "muito pouco" para as ambições vitorianas, mas mostrou-se "otimista quanto ao futuro", tendo vincado que a pontuação o deixaria ainda mais preocupado se "a equipa estivesse longe de proporcionar bons espetáculos e criar situações de golo".Ivo Vieira considerou ainda que o Aves, atual 15.º classificado, com três pontos, vai dificultar a tarefa dos seus pupilos, até porque jogar contra o Vitória é, a seu ver, "muito motivador para os adversários".O treinador sublinhou que a formação vimaranense precisa de níveis muito altos de "trabalho", "dedicação" e "concentração" para derrotar um opositor que marcou nos quatro encontros já disputados para o campeonato - contabiliza sete golos.Impedido de utilizar 17 futebolistas no jogo anterior, com o Rio Ave, devido a lesões, castigos, chamadas às seleções e questões regulamentares, o técnico vitoriano já vai poder utilizar oito desses jogadores diante do vizinho Aves, situação que lhe agrada, mesmo após as "respostas muito boas" dos elementos anteriormente disponíveis."É saudável ter um leque de opções muito grande e muito válidas. Mesmo em relação às lesões que nos têm apoquentado, há mais opções para as minhas decisões. Isso não é sinónimo de resultados imediatos, mas aumenta a competitividade dentro do plantel. É um problema bom", disse.Depois de um ciclo de 10 jogos, entre 25 de julho e 1 de setembro, o Vitória vai iniciar, no sábado, um ciclo de sete jogos até 5 de outubro - três para a Liga NOS, dois para a Liga Europa e dois para a Taça da Liga -, situação que, para Ivo Vieira, é "gratificante", mas obriga o plantel a ser "muito forte", tanto a "nível físico", como "mental".O V. Guimarães, 14.º classificado, com três pontos, recebe o Aves, 15.º, também com três, em partida agendada para as 21h30 de sábado, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.