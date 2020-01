Ivo Vieira: «Queremos ser mais audazes»

O treinador do V. Guimarães, Ivo Vieira, fez esta sexta-feira a antevisão do jogo da 16.ª jornada da Liga NOS frente ao Marítimo, agendado para domingo, às 17h30, sublinhando a importância de regressar às vitórias.





O técnico abordou também o mercado de inverno e ainda o processo da sua renovação."O ponto fundamental é regressar às vitórias. Queremos interpretar o jogo de uma forma muito concentrada, porque o Marítimo é uma equipa forte em casa, faz do seu campo um factor forte na abordagem ao jogo. Temos de tirar a bola ao Marítimo e fazer um jogo competente e colectivo.""É um clube que já representei, onde deixei muitos amigos. No fundo é um pouco especial por poder rever pessoas, mais pela questão familiar. É um regresso a casa, mas é um hábito estar fora, porque já é o quarto ano no Continente. Tem sempre um pouco de especial, porque posso rever algumas das pessoas que não vejo há algum tempo.""Todos sabemos que há momentos menos bons no futebol, o Marítimo ultrapassou esta fase inicial depois da troca na liderança. Tem obtido outro tipo de resultados. Compete-nos olhar para o Marítimo com respeito. Temos de acreditar no que podemos fazer, na nossa ideia de jogo. Queremos dar consistência aos nossos momentos, pensar muito em nós.""É fundamental conseguir ganhar o jogo, somar os três pontos. Acreditamos que se formos competitivos e organizados podemos conseguir um resultado bom. É sempre o nosso intuito não perder mais jogos. A nossa responsabilidade aumenta com o passar dos jogos. Queremos somar pontos para distanciar dos que estão mais próximos e encurtar distâncias para os que estão mais acima.""O balanço dos empates deixa-nos com um amargo de boca, sobretudo os que foram em casa. Os jogos fora foram de um grau de dificuldade mais elevado. Queremos ser mais audazes ao atacar o último terço e ter mais discernimento nas tomadas de decisão. A receita é ganhar mais vezes, todos nós queremos que isso aconteça.""Primeiro, uma palavra para os que saíram, que é de agradecimento pelo que contribuíram e pelo que me fizeram crescer como treinador. É importante rentabilizar os que estão cá. Temos um plantel extenso, mas com algum condicionalismos pelas lesões. Já foi assumido que a prioridade seria o emagrecimento do grupo. Se no futuro tivermos saídas superiores às expectativas não posso dizer que não a uma ou outra entrada. Não é isso que se perspectiva. Estamos a trabalhar para o melhor do Vitoria. Com coordenação entre todos queremos perceber quis são as melhores soluções.""A prenda que posso ter hoje [dia do seu aniversário] é ser feliz no espaço de trabalho que posso usufruir. As pessoas têm-me tratado de forma fabulosa, com muita confiança. Tenho de agradecer a todos, ao presidente, ao Carlos, ao Flávio, a todos que estão à minha volta, pela estabilidade que me têm dado no dia a dia. Não é relevante o meu contrato, isso está a ser tratado e discutido. Mas não é uma prioridade, a prioridade neste momento é fazer o melhor pelo Vitória. Se depender de mim e dos responsáveis nunca será um problema. Vamos dar tempo, ponderar as coisas no seu tempo e depois tomar decisões."