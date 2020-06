Ivo Vieira: «Sinto jogadores prontos do ponto de vista mental»

É já amanhã que o Vitória vai dar o pontapé de saída nesta nova normalidade que será a Liga nos próximos tempos. Sem adeptos, com muitas regras de higiene e com os jogadores a voltarem à ação depois de três meses apenas a treinar, a maior parte deles em casa. Ora, com tudo isto, Ivo Vieira admitiu que as dúvidas são muitas, não sabendo bem o que esperar da sua equipa e dos rivais. Mas de uma coisa tem a certeza: estão todos em pé de igualdade.

“Tudo será uma incógnita. O simples facto de não haver adeptos será estranho para todos. É uma realidade diferente. Acho e acredito que estamos todos no mesmo ponto de partida. O Vitória tem uma massa adepta presente e significativa, mas não podemos fazer com que isso seja um ponto desfavorável, nunca me vou refugiar nisso”, começou por dizer o treinador, frisando que o Sporting de amanhã será tão ou mais desconhecido do que o de há três meses, que vinha de uma troca de treinador recente: “Será sempre uma incógnita, seja o Vitória de hoje, o Sporting do passado e o do presente, e todas as outras equipas. Mas os treinadores continuam a ser competentes e os jogadores continuam a ter qualidade. Mentalmente, sinto que os meus estão prontos. ”

Apesar de consciente de que “a qualidade do jogo e a intensidade vão cair um pouco”, Ivo Vieira acredita que os seus jogadores vão conseguir dar a volta à isso. “O frenesim que as bancadas criam ajuda em termos mentais e, por arrasto, em termos físicos. Agora haverá um vazio, mas a vontade vai estar sempre lá. Teremos de ser muito assertivos e competitivos”, pediu o técnico madeirense.