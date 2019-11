Ivo Vieira: «Temos de acreditar que é possível»

O treinador Ivo Vieira afirmou esta quarta-feira que o Vitória de Guimarães precisa de finalizar melhor face aos jogos anteriores no Grupo F da Liga Europa para vencer os belgas do Standard Liège, na quinta jornada.

A turma vitoriana rematou mais do que os adversários nos quatro encontros já realizados, mas somou apenas um ponto, precisando de vencer o segundo classificado do agrupamento, com seis pontos, em casa, na quinta-feira, para manter viva a esperança de seguir em frente.

O técnico crê na vitória, caso os seus pupilos corrijam a falta de eficácia apresentada na Bélgica, onde perderam por 2-0.

"Precisamos de fazer o que não fizemos na primeira partida: marcar mais golos do que o [Standard] Liège. Foi um jogo bem conseguido, mas não o conseguimos vencer. O importante é ganhar jogos e também jogar bem para estarmos mais perto de ganhar", afirmou, na conferência de imprensa de antevisão à partida agendada para as 20h de quinta-feira, em Guimarães.

A equipa vimaranense vai regressar aos relvados após um hiato competitivo de 18 dias, que perdura desde o desaire caseiro com o Sporting de Braga (2-0), em 10 de novembro. Apesar de ter dito que o período "não foi bom", pela "sede" da equipa em jogar e ganhar, o técnico realçou que a interrupção serviu para "corrigir algumas lacunas".

"Estivemos focados nos momentos de jogo em que tínhamos de melhorar e crescer. Esperemos que a resposta seja positiva", salientou, antes de reconhecer que as bolas paradas defensivas, responsáveis por quatro dos sete tento sofridos no grupo, foram um desses momentos.

O timoneiro vitoriano alertou, porém, que a equipa treinada pelo ex-guarda-redes do Benfica Michel Preud'homme, também segunda classificada na Liga belga, é "competitiva" e tem ainda "grandes possibilidades de passar à fase seguinte".

Já a formação portuguesa, além de precisar dos três pontos na quinta-feira, necessita ainda que o Arsenal, líder do grupo, com 10 pontos, não perca na receção ao Eintracht Frankfurt, terceiro, com seis, de forma a poder levar a decisão para o último jogo, precisamente na Alemanha, em 12 de dezembro.

"Temos de acreditar que é possível, mas a tarefa de passar à fase seguinte é difícil", admitiu o técnico.

Apesar dos resultados não corresponderem, a seu ver, ao "comportamento da equipa" nos jogos anteriores, Ivo Vieira defendeu que a Liga Europa tem sido um "momento de aprendizagem muito valioso para o desempenho dos atletas", opinião com a qual o lateral esquerdo Florent, ao seu lado, concordou.

"[A Liga Europa] tem sido uma boa aprendizagem. É um nível superior [de competitividade], em que a exigência é maior", considerou o jogador francês, de 29 anos, que já disputou, na presente época, sete desafios para a Liga Europa, incluindo pré-eliminatórias.

O Vitória de Guimarães, quarto classificado do Grupo F, com um ponto, recebe os belgas do Standard de Liège, segundos, com seis, em jogo da quinta jornada, agendado para as 20h de quinta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem do ucraniano Serhiy Boiko.