Ivo Vieira: «Temos de fazer mais golos»

O treinador do V. Guimarães assumiu esta quarta-feira que os minhotos vão "tentar ganhar" na visita ao Eintracht Frankfurt, resultado que permitiria fechar a fase de grupos da Liga Europa "de forma merecida"."Merecíamos mais pontos pelo que fizemos nos jogos em que disputámos. Agora, não há que ter sentimento de frustração ou de vingança. Há que entender que este é um momento de crescimento. Estes atletas usufruíram de palcos fantásticos, estiveram em jogos fabulosos. Vamos procurar tentar ganhar, que era a forma merecida por tudo o que fizemos, por tudo o que mostrámos em termos internacionais, mas sabemos que será difícil, que vai dar muitas lutas", disse Ivo Vieira na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da 6.ª e última jornada do Grupo F.O técnico garante que os vimaranenses só pensam em vencer mas reconhece as dificuldades que o adversário vai impor. "O grande objetivo é ganhar. Não é de forma obrigatória. Todos vamos para as guerras para ganhá-las. Não de forma traumatizante, mas sim de forma descomprimida, com responsabilidade, de forma natural. Sem qualquer tipo de sentimento a esse objetivo que é o querer ganhar de forma natural. Sabemos que é uma equipa difícil, mas é lutar pelos três pontos se não não faria sentido estarmos aqui", analisou.Confrontado com a estratégia a utilizar para contrariar o poderio da equipa alemã a jogar em casa, Ivo Vieira diz que é preciso um V. Guimarães organizado e com capacidade para marcar golos."Contraria-se esse poderio sendo organizados, acreditando na ideia do jogo e lutando pelo resultado. É verdade que o Eintracht é forte em casa mas nós também mostrámos que em nossa casa o ambiente era fervoroso. O Eintracht também sentiu a dificuldade em conquistar o resultado lá [triunfo alemão por 1-0] e o Vitória fez por merecer mais. Temos de fazer mais golos, sabendo que será um desafio difícil, na casa de um adversário que precisa de ganhar ou empatar para se qualificar, mas nós não entramos nessas contas. Entramos na disputa do jogo e os 90 minutos vão estar disponíveis para as duas equipas", explicou.Sobre a composição do grupo, que contava ainda com os ingleses do Arsenal e os belgas do Standard Liège, Ivo Vieira reconhece que isso foi "motivante" para os minhotos. "Provavelmente na Liga Europa este foi grupo mais difícil para aspirar a passar e é motivante jogar nestes palcos. Agora, há um trabalho, há questões em termos motivacionais que têm que estar presentes. Queremos amealhar os três pontos, a equipa quer crescer em termos anímicos e de performance para o futuro e há sempre ingredientes em todos os aspetos que fazem com que se motive", concluiu o técnico português.